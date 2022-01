Felle kritiek op Romelu Lukaku in Engelse media: “Hij is geen 19 meer, hij is 28 jaar oud”

Komt het nog goed tussen Romelu Lukaku, Thomas Tuchel en Chelsea? Nadat het interview naar buiten kwam waarin Lukaku openlijk zijn ongenoegen uitte over zijn situatie, weerde de coach Lukaku uit de selectie voor de topper tegen Liverpool. Terecht, zo oordelen verschillende analytici in Engelse media. Sommigen zijn héél hard voor de Rode Duivel, anderen tonen meer begrip.

Graeme Souness: “Belachelijk en schadelijk statement voor de club”

Voor en na de wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool waren de analisten in de studio van Sky Sports scherp voor Romelu Lukaku. “Ik probeer te begrijpen hoe het is kunnen gebeuren dat een speler met zo’n belachelijk en schadelijk statement voor de club naar buiten kan komen”, zei de Schotse ex-voetballer en coach Graeme Souness. Die verklaring hoeven we nochtans niet ver te zoeken: Lukaku regelde het beruchte interview met Sky Italia zonder toestemming van zijn club.

“Lukaku was gefrustreerd dat hij na zijn blessure niet meteen terugkeerde in de basis en is toen met die onzin op de proppen gekomen”, ging Souness verder. “Het is totaal respectloos. Hij is geen 19 meer, hij is 28 jaar oud. Zijn uitspraken schaden de hele club, zijn ploeggenoten en coach. Als ik Tuchel was, zou ik Lukaku meteen opdragen zijn excuses aan te bieden. Lukaku is te ver gegaan.”

Gary Neville: “Ergens zouden we Lukaku moeten loven”

Ex-voetballer Gary Neville was milder voor onze landgenoot, maar vond ook dat Tuchel de juiste keuze had gemaakt. “De controle houden is cruciaal voor een coach. Dit zijn geen fijne uitspraken om te horen als trainer, eigenaar of als ploeggenoten. Ik denk dat Chelsea verbijsterd was door de woorden van Lukaku.”

Anderzijds prees Neville de spits wel voor zijn eerlijkheid. “Ergens zouden we Lukaku moeten loven omdat hij zo dapper is om de waarheid te zeggen. Ik heb spelers altijd opgeroepen om eerlijker te zijn. Maar hij is ervaren en had in dit geval moeten beseffen welke impact die woorden zouden hebben.”

Gary Neville. — © REUTERS

Jamie Carragher: “Makkelijker om Lukaku te vervangen dan Tuchel”

Jamie Carragher vindt dat Tuchel recht in zijn schoenen staat en vreest dat de coach er als winnaar zal uitkomen, mocht het tot een ware tweestrijd komen. “Vroeger wonnen de spelers het altijd in een dergelijke situatie, maar ik denk niet dat het nu zo zal lopen. Het is makkelijker om Lukaku te vervangen dan Tuchel, want zoveel toptrainers zijn er niet. We mogen ook niet vergeten dat Tuchel de Champions League bezorgd heeft aan de club.”

Gary Lineker: “Er zijn altijd twee kanten”

Ook Gary Lineker nam het gedeeltelijk op voor Lukaku. “Het is gemakkelijk om Romelu Lukaku op de korrel te nemen, maar vergeet niet dat er altijd twee kanten zitten aan elke ruzie bij een voetbalclub”, reageerde Gary Lineker op Twitter. “Eén ding is echter zeker: ongeacht de ware toedracht zullen de fans, begrijpelijkerwijs, bijna altijd achter de club staan, niet achter de speler.”