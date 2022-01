Wortelstamppot van Bianca uit Zichen verkozen tot ‘beste gezonde recept van Riemst’

Riemst

Met haar eigen versie van wortelstamppot heeft Bianca Vorstermans (55) uit deelgemeente Zichen de wedstrijd ‘Beste gezonde recept van Riemst’ gewonnen. “De wedstrijd werd georganiseerd in het kader van onze campagne Gezonde Gemeente”, legt ontslagnemend schepen van gezondheidszorg Mathieu Eycken uit. “Uit de tientallen inzendingen die we ontvingen, werd Bianca’s recept door een deskundige jury van diëtisten bekroond.”

Nochtans ontstond het recept van de hart- en vaatverpleegkundige aan het Universitair Medisch Centrum in Maastricht eerder toevallig. “Ik wilde een winterse stamppot maken met gewone en zoete aardappelen, wortelen en knolselder”, zegt Bianca. “Tijdens het bakken van de uien viel het dekseltje van het potje met de Marokkaanse kruidenmix ras el hanout per ongeluk in de pan, met alle gevolgen van dien. De pittige smaak bleek later echter een perfecte tegenhanger te zijn van de andere ingrediënten.” De winnares, die graag kookt en nieuwe dingen uitprobeert, kreeg van de gemeente cadeaubons ter waarde van 100 euro die ze bij lokale handelaars kan opkopen. eva