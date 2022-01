Inwoners Nieuwerkerken trekken nog steeds wekelijks naar Pepinster met hulpgoederen

Nieuwerkerken

Al maandenlang zijn inwoners uit Nieuwerkerken in de weer met het opzetten van hulpacties voor de inwoners in de regio van Pepinster, die in de zomer zwaar getroffen werd door de overstromingen. “Je zou denken dat er na zoveel maanden al wat verbetering is, maar ter plaatse is de realiteit heel anders”, zegt Geert Es uit Kozen. “Mensen leven in erbarmelijke toestanden en zeker nu de winter voor de deur staat, kunnen ze extra hulp heel goed gebruiken. Al maanden zijn we daarom wekelijks in de weer.”

Samen met onder meer Aurélie Geerts uit Nieuwerkerken en vrijwilligers uit andere gemeentes, zoals initiatiefnemer Pascale Rodijns uit Tienen, zet Geert zich wekelijks in. Ook de Dorpsraad van Binderveld is mee op de kar gesprongen. “Ik ben al een paar keer gaan helpen in de regio en dat laat je niet los”, zegt Danny Vanleeuw van de Dorpsraad. “We hebben al veel meubels, elektrotoestellen en ander materiaal naar daar kunnen brengen. Momenteel ligt de focus op voeding. Het doet iets met je als een vrouw tranen in de ogen krijgt wanneer je haar een pak koffie kan geven. De dankbaarheid van de mensen daar is ongelooflijk. Maar er is nog zo veel nood aan hulp, dus blijven we ook de komende maanden actief. Daarom ook een warme oproep aan alle inwoners van Groot-Nieuwerkerken: blijf voeding, verzorgingsproducten en klein elektro inzamelen, wij zorgen ervoor dat alle spullen ter plaatse geraken.” len