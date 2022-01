Britney Spears ontvolgt zusje Jamie Lynn op Instagram

De veertigjarige zangeres heeft in november 2021 haar leven opnieuw in handen genomen en benutte sindsdien elke kans om te benadrukken dat haar familie het slechtste met haar voorheeft. Niet alleen was vader Jamie Spears veertien jaar lang haar financiële waakhond, ook de rest van haar familie zou volgens de zangeres van haar vermogen geleefd hebben. En dat terwijl Britney meermaals om hulp vroeg maar die nooit kreeg.

Nadat de zangeres de controle terugkreeg, ontkende haar tien jaar jongere zus alle medeplichtigheid. Ook probeerde ze het onderwerp ‘Britney’ zo veel mogelijk te ontwijken om misinterpretaties te voorkomen.

Of Britney inderdaad vindt dat Jamie Lynn haar altijd steunde, is nog maar de vraag. De zangeres heeft op Nieuwjaar namelijk haar zusje ontvolgd op Instagram. Omgekeerd is dat niet het geval.