Moeder van vier uit Houthalen-Helchteren komt om het leven bij ongeval, baby naar ziekenhuis

Een personenwagen reed op de brug over het kanaal in de richting van Ravels. Het voertuig week van het rijvak af en kwam op het andere rijvak in botsing met een wagen voor afvalophaling. De bestuurster, een dame uit Houthalen-Helchteren, overleefde het ongeval niet.

Op de passagierszetel zat een 1-jarige baby in een stoeltje, met de rug naar de voorruit. De baby is naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had nog drie andere kinderen met haar ex-partner die in Turnhout woont.

Het verkeer op de Grote Baan kan beurtelings via een rijstrook passeren.

Ook in Houthalen-Helchteren zelf kwam een vrouw maandag om het leven.