Ahmadiyya moslims vieren Nieuwjaar met poetsbeurt van het Hasseltse stadscentrum

Hasselt

De Ahmadiyya moslims hebben zaterdag al voor de 15de keer op rij het stadscentrum van Hasselt een flinke poetsbeurt gegeven. “Voor ons is dit een mooie manier om aan het nieuwe jaar te beginnen”, vertelt voorzitter Maksud Humayun. “Want een positieve bijdrage leveren aan de samenleving waarin we leven en ons inzetten voor de medemens, vinden we van het allerhoogste belang. Zowel innerlijke als uiterlijke reinheid maken een belangrijk deel uit van ons geloof. Daarom doen we dit elk jaar opnieuw met een 40-tal mannelijke vrijwilligers. Onze vrouwen dragen ook hun steentje bij: zij gaan ondertussen op bezoek in enkele bejaardentehuizen, waar ze de mensen een bloemetje gaan brengen. Op Kerstmis hebben ze ook al bloemen uitgedeeld in de Minderbroederskerk en de Heilig-Kruiskerk in Runkst.” raru