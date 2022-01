Maïsdoolhof van Gezinsbond Waltwilder brengt 2.500 euro op voor ALS Liga

Bilzen

De voorbije zomer zette de Gezinsbond van Waltwilder een avontuurlijk maïsdoolhof op poten waarbij bezoekers op zoek moesten gaan naar het kusbankje. Het evenement bracht maar liefst 2.500 euro op, een bedrag dat integraal naar de ALS Liga ging. “Dat we deze cheque kunnen overhandigen aan de ALS Liga, stemt ons en de vele bezoekers van ons evenement zeer blij”, zegt voorzitter van de Gezinsbond François Jacobs. “Op deze manier kunnen we ons steentje bijdragen in het onderzoek naar deze dodelijke zenuw-spierziekte.”

Ook bij de ALS Liga zijn ze opgetogen met de actie van de Gezinsbond. “Een duwtje in de rug is steeds welkom”, klonk het bij de afgevaardigde die de cheque in ontvangst mocht nemen. “Als ALS Liga proberen we op alle fronten te helpen. Met het inzamelen van fondsen steunen we het wetenschappelijk onderzoek.” joge