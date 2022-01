In de loop van dit jaar zou corona eindelijk van de politieke agenda moeten verdwijnen. Maar wat in de plaats komt, is niet per se rooskleuriger. In eigen land dringen enkele pittige hervormingen zich op, en het vertrouwen in de regering is wankel. In de rest van de wereld is de vraag of het conflict tussen de Verenigde Staten en China tot een nieuwe soort Koude Oorlog leidt.