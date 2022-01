Honderdzestig joggers lopen het nieuwe jaar in met Hoeselt Run

Hoeselt

Zo’n 160 lopers verzamelden op zaterdag om 11 uur op het Hoeseltse dorpsplein voor de vijfde editie van de nieuwjaarsjogging van de loopclub Hoeselt Run. Doordat de feestnacht door corona dit jaar beperkt was, oogden de vele Hoeselaren - al dan niet lid van de loopclub - aan de start van de jogging behoorlijk fris. Sommige lopers hadden de dagen voordien het parcours in en om Hoeselt-centrum al verkend. “Iedereen maakt goede voornemens aan het begin van het jaar”, zegt Wim Hellinx van Hoeselt Run. “Wij hebben de lopers alvast geholpen om de wens om aan hun conditie te werken al meteen op de eerste dag vol te houden. Al was er daarna ook wel een drink in het café van een van onze leden.” (frpe)