Limburgs Landschap: Elfenbankje

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Bij mijn inforonde over dit onderwerp - ik weet wel wat over natuur, maar nog lang niet alles, gelukkig - kreeg ik van de mycologen – een moeilijk woord voor mensen die heel veel over paddenstoelen weten – al dadelijk een veeg uit de pan. Want hét elfenbankje bestaat niet. Er zijn gewoonweg heel veel verschillende soorten elfenbankjes. Zoals het gezoneerd, het geelgerand, het ruig, het weerschijnzwamdwergelfenbankje – die geraakt zelfs niet op een Scrabble-bord, denk ik – en zo kan ik nog wel even doorgaan. Keuzestress in het kwadraat dus.

Tot ik mij begon af te vragen hoe ze aan die naam voor deze mooie zwam kwamen. Laten we ons daar even op focussen. De simpele uitleg is natuurlijk dat deze in groep voorkomende soort die horizontaal op takken of stronken groeit, de ideale plaats is voor onze rondvliegende elfjes om even uit te rusten. Bij het licht van de volle maan komen ze hier gezellig keuvelen, die lieve elfjes. Maar die uitleg vind ik wat te makkelijk.

Mijn fantasie (en mogelijk ook mijn vorige job als bankbediende) zorgde voor een paar andere opties. Misschien is het wel de plek waar de elfjes hun elfenstof op een rekening komen zetten om die erna met een mini-bankkaartje aan een verborgen bankautomaatje weer te komen afhalen. De trolletjes, die hier zonder twijfel ook rondlopen, hebben al een paar keer een poging gedaan om dat elfenstof te pikken met een elfenbank-plofkraak. Of misschien is een elfenbank wel een plek waar je – in plaats van harde euro’s – met jouw bankkaart een leuke bende elfjes kan ophalen die je mee op pad neemt door de natuur en je de meest wonderlijke plekjes, planten en beestjes laat zien.

Slaat mijn fantasie op hol en ga ik deze keer wat ver weg van de werkelijke wereld? Ik ben er zeker van dat er op dit moment een aantal mycologen hoofdschuddend mijn bijdrage aan het lezen zijn. Maar toch vind ik het een leuke gedachte.

Foto's: 1 en 2: Denise Dubois, 3: Jos Vandebergh