Popkoor Vocal4’s stelt nieuw bestuur voor

In enkele jaren tijd is Popkoor Vocal4’s bijna verdubbeld in ledenaantal. Zelfs in volle coronatijd, toen het koor alleen online kon repeteren, kregen ze 18 nieuwe leden bij. De zoektocht naar mannen bracht ook enkele nieuwe enthousiastelingen op - al zijn mannelijke zangtalenten nog steeds meer dan welkom. Ook de ambitie van het koor en dirigent Dirk-Jan Kerris om te blijven investeren in eigen grote producties noopte het bestuur van drie dames, die al geruime tijd het koor in goede banen leiden, op zoek te gaan naar nieuwe enthousiaste medewerkers.

“Als we de kwaliteit van de producties die we met het koor brengen wilden blijven garanderen, was het echt wel nodig om de bestuursploeg uit te breiden”, zegt voorzitster Veronique. “Onze groep telt intussen meer dan 50 leden en dat brengt toch wel extra werk met zich mee. Daarom kozen we om verder te gaan met een bestuur van zeven mensen.”

Het nieuwe bestuur is intussen druk bezig. Midden maart gaat het koor namelijk optreden in Disneyland Parijs en hun volgende productie ‘Doodgraag’ moet verder voorbereid worden. Jammer genoeg kan het koor, door de beperkende maatregelen opgelegd door de regering, op dit ogenblik niet repeteren. Daarom was het nodig om de datum van ‘Doodgraag’ te verschuiven naar 24 en 25 juni 2022. “We wensen iedereen een fijn 2022 toe en noteer alvast de nieuwe data van onze opvoering in jullie agenda”, besluit Mieke, een van de gedreven nieuwe bestuursleden.