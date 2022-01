Sittardlaan herdenkt overleden buurvrouw Miet tijdens nieuwjaarsdrink

Tijdens hun nieuwjaarsdrink herdachten de buurtbewoners van de Sittardlaan hun plots overleden buurvrouw Miet Poelmans. Een maand geleden werden ze verrast door dit plots overlijden. Miet was actief in de buurtwerking en was de stuwende kracht van de creatieve groep die zorgde voor de jaarlijkse kerstversiering. De buren ontwierpen voor haar een lichtgevend hart, versierd engeltjes voor elk huis in de straat. “Miet zal altijd een deel uitmaken van onze buurt”, klinkt het bij de buren. “Dat bewezen de talrijke aanwezigen op deze drink.”