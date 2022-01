COLUMN KELLY LOOS: Een happy nieuw jaar

Met de vaccinaties in aantocht, leek 2021 het jaar van de vrijheid te worden. In vergelijking met 2020 was het dat gedeeltelijk ook, maar toch, de meesten hadden er meer van verwacht. Ook nu was corona niet ver weg in de nieuwjaarswensen en nieuwjaarsbrieven. Opvallend veel mensen wensten ons een gezond 2022, waarvoor dank. Want als er iets is wat we de laatste jaren wel geleerd hebben, is dat geluk begint met een goede gezondheid. Of je nu rijk of arm bent, mooi of lelijk, ziek worden kan iedereen. Intussen worden er volop boosterprikken gezet en start de vaccinatie van kinderen, in de hoop dat 2022 meer het jaar van de vrijheid zal worden dan het afgelopen jaar. In Houthalen-Helchteren zullen de kinderen wellicht de kans krijgen om hun spuitje op school te laten zetten. Daarmee haalde onze gemeente alvast het nationale nieuws.

2021 was tevens het jaar van een Houthalense ‘De Mol’-kandidate. Flamencolerares Samina mocht via allerlei waanzinnige opdrachten op zoek gaan naar de saboteur van dienst. De mol ontmaskeren deed ze niet, maar ze bracht het er zeker niet slecht van af. In 2022 doet een andere Houthalense een gooi naar het BV-schap. Wie weet wordt 2022 wel het jaar van een Houthalense Miss België. Jolien Elsen, een geboren en getogen Lillose (en bewoonster van onze straat) heeft in 2021 deelgenomen aan Miss Limburg. Dat parcours heeft ze intussen met glans afgelegd en ze heeft de volgende etappe aangevat. Ze is immers een van de tweeënveertig kandidates die nog overblijven voor Miss België. Ze heeft dus nog een hele weg af te leggen, maar ze heeft haar start in ieder geval niet gemist. We wensen haar met plezier het kroontje toe. Succes, Jolien!

En iedereen die dit leest, wens ik in mijn nieuwjaarsbrief een jaar van hoop, waarin de boosterprik het laatste spuitje was, waarin de mondmaskers in de kast mogen blijven, waarin we volop terrasjes kunnen doen en op restaurant gaan, waarin we kunnen shoppen met wie en met hoeveel we maar willen, waarin… Ach, kortom: een gelukkig en vooral gezond 2022!