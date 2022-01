Okra Maaseik op de koffie bij Van Eyck

In het Van Eyck-jaar 2021 kreeg de beroemdste inwoner van 'Maeseyck' zijn eigen pop-upmuseum in onze Maasstad. Een kans die zeker niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Een groep Okra-leden van Maaseik bracht dan ook een bezoekje aan de tentoonstelling in de Kloosterbempden.

“Het meest opvallende werk was meteen ook het grootste en het bekendste: het Lam Gods”, klinkt het bij de Okra-leden. “Onze gids, medelid Sabine van Dinter, wist boeiend te vertellen. Niet alleen over Van Eyck zelf, maar ook over zijn werken. Ze kwam met interessante details die meteen een andere en diepere kijk gaven op zijn schilderijen. De expo bevat reproducties van alle werken van Van Eyck, met nogal wat portretten van bekende personen uit zijn tijd. Naast het imposante Lam Gods bleken die soms verrassend bescheiden van afmeting. Het kleinste meet maar 13 bij 15 cm, of de grootte van een postkaart. Maar zelfs daarin was zijn ongelooflijk realisme tot in de piepkleinste details duidelijk te zien.”

Uiteindelijk was het een expo van drie Maaseikse Jannen: de schilderijen van Jan Van Eyck, de moderne interpretatie van Jan Peters en de terracottabeelden van Jan Winkels. “Allemaal bekende stadsgenoten bij elkaar dus”, aldus de Neos-leden. “Na afloop bleef iedereen rustig napraten over de expo bij een lekkere kop koffie ‘bij van Eyck’, dat wil zeggen letterlijk op enkele ‘roedes’ afstand van zijn museum, zoals men in de Middeleeuwen zei.”