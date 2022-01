Bestuur Okra Kanne brengt eindejaarsgeschenkjes naar leden

Ze kregen allemaal een lantaarntje dat in deze donkere dagen licht brengt in de vele huiskamers op weg naar het nieuwe jaar 2022. De leden waren aangenaam verrast door het bezoekje en kijken alvast uit naar de eerstvolgende nieuwe fysieke bijeenkomst. Ondanks de coronacrisis hebben zich toch nieuwe leden aangemeld, maar er kunnen er nog altijd bij. Want ook bij Okra Kanne luidt het motto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’.