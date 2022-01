Ruben Bemelmans moet in enkelspel meteen inpakken in Bendigo

Bemelmans verloor in de eerste ronde (1/32e finales) tegen de Tsjech Vit Kopriva (ATP 198) in tweemaal 6-4. Na 1 uur en 23 minuten moest de 33-jarige Maasmechelaar zijn koffers pakken. Bemelmans kan zijn blazoen in Bendigo nog oppoetsen in het dubbelspel, waar hij een tandem vormt met de Duitser Daniel Masur. Als topreekshoofd zijn ze vrij in de eerste ronde.

Ook Zizou Bergs (ATP 192) komt in actie in Bendigo. De Belgische nummer twee op de ATP-ranking, die als zestiende reekshoofd vrij was in de eerste ronde, kijkt in de tweede ronde de Tsjech Jaroslav Pospisil (ATP 793) in de ogen. Ook Bergs neemt deel aan het dubbelspel, aan de zijde van de Italiaan Flavio Cobolli. Zij vormen het vierde reekshoofd en zijn eveneens vrij in de eerste ronde.