Leuke verrassing voor familie Van Aert na cross in Hulst: “Mini Cervélo voor toekomstig kampioen”

Wout van Aert kende zondag al in de eerste ronde pech tijdens de cross in Hulst. Er volgde geen achtste overwinning op rij in het veld, wel nog een knappe vierde plaats. Achteraf kon de Kempenaar snel weer lachen. Van Ethias, persoonlijke sponsor van Van Aert, kreeg zoontje Georges namelijk een mini koersfiets. En dat leverde schattige beelden op.