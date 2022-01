Yuma Suzuki verlaat STVV voor… ex-club Kashima Antlers

Toch een verrassing van formaat. Dat Yuma Suzuki STVV zou verlaten deze mercato, stond in de sterren geschreven. Maar dat hij zou terugkeren naar ex-club Kashima Antlers, had niemand verwacht. Het was de wens van Suzuki zelf om terug te keren naar de club waarmee hij in Japan al successen boekte. STVV-CEO Takayuki Tateishi rondde de transfer de voorbije dagen af in Japan.

Yuma Suzuki scoorde vorig seizoen liefst zeventien keer voor de Kanaries en de interesse was er volop uit binnen- en buitenland. STVV en Club Brugge vonden een clubakkoord, Suzuki zelf zag de overgang niet zitten. Ook Vincent Kompany en Anderlecht vingen bot. Uiteindelijk kwam Schalke 04 op het einde van de zomermercato op de proppen, die administratie raakte niet tijdig in orde.

Toen Yuma Suzuki in 2019 neerstreek in Sint-Truiden, kampte hij al met heel veel heimwee. De eerste weken kon hij zelfs niet trainen op Belgische bodem, hij miste vrienden en familie. Na enkele maanden en heel veel moeite van de STVV-staf raakte hij dan toch ingeburgerd en werd hij een fel gewaardeerd persoon binnen de STVV-kern. Het heeft ook nu meegespeeld in het verhaal. Het was Suzuki’s wens om terug te keren naar de Antlers. De overgang is definitief.