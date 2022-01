Nog twee mensen vermist na bosbranden in Colorado

Twee personen zijn nog altijd vermist na de bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado, waarbij bijna duizend huizen verwoest werden. Een persoon is ondertussen levend teruggevonden, melden de lokale autoriteiten.

Een dag eerder was er sprake van drie vermisten. Daarvan is er een “levend en in goede gezondheid teruggevonden”, verklaart de sheriff van de stad Boulder, Joe Pelle. Naar de twee anderen wordt nog altijd gezocht.

De bosbranden hebben donderdag volledige wijken in de gemeenten Superior en Louisville in de as gelegd. Zeker 991 huizen gingen op in de vlammen. Dat gebeurde “in een oogwenk”, zei Jared Polis, de gouverneur van de staat Colorado.

De bosbranden werden aangewakkerd door windstoten met snelheden van meer dan 160 kilometer per uur. Sneeuwbuien verhinderden vrijdag dat het vuur zich verder kon verspreiden, maar bemoeilijkte tegelijkertijd de zoektocht naar vermisten.

Zowat 1.000 huishoudens zitten nog zonder stroom, 11.000 hebben nog geen gas. De brand heeft in tegenstelling tot eerdere branden voorsteden getroffen en niet alleen landelijke gebieden. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaken van de brand.