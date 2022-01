Burgemeester Turnhout verontwaardigd na explosie: “En dan durven sommigen nog vuurwerk afsteken”

“Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie loopt volop”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Het puin is weggehaald en ondergebracht in een loods om verder onderzocht te worden, maar ook omdat er persoonlijke bezittingen tussenzitten die nog uitgezocht moeten worden”.

“Het gerecht en de politie zijn daar volop mee bezig”, aldus de burgemeester. “We hopen daar eerstdaags meer over te vernemen.”

Hoewel hij had opgeroepen geen vuurwerk af te steken op Nieuwjaar, is dat toch gebeurd. “Ik begrijp dat niet. Er lagen nog mensen onder het puin. En toch steken bepaalde individuen een straat verder vuurwerk af. Dat mensen elders een pijltje afsteken, tot daar aan toe. Maar een straat verder? Dat blijft echt hangen bij me. Ik ben geen twitteraar, maar toen heb ik toch even een boodschap de wereld ingezonden.”

De burgemeester laat nog weten dat alle geëvacueerde mensen onderdak hebben gekregen. “Er was enorme solidariteit van burgers die kamers aanboden, maar iedereen is via de sociale diensten of dankzij vrienden en familie gehuisvest geraakt. Het gebouw zal, als het gerechtelijk onderzoek ten einde is, worden afgebroken. Renovatie is uitgesloten.”