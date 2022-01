Biden verzekert Oekraïense president van “krachtig antwoord” op eventuele invasie door Rusland

President Biden benadrukte eveneens de toewijding van de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan het principe van “niets over jullie zonder jullie”, klinkt het in de verklaring. “Wij appreciëren de onvergankelijke steun aan Oekraïne”, zei president Zelenski dan weer op Twitter. “We hebben gesproken over gezamenlijke acties van Oekraïne, de Verenigde Staten en hun bondgenoten om de vrede in Europa te bewaren en een verergering van de situatie te verhinderen.”

De Amerikaanse president “sprak zijn steun uit voor de vertrouwenwekkende maatregelen om de spanningen in Donbass te de-escaleren en voor de actieve diplomatie om de implementatie van de akkoorden van Minsk te versnellen”, aldus de verklaring van het Witte Huis. Volgens die akkoorden, overeengekomen onder bemiddeling van Frankrijk en Duitsland, beloofde Oekraïne om politieke hervormingen door te voeren en beloofde Rusland om een einde te maken aan zijn steun aan de separatistische, pro-Russische rebellen.

Donderdagavond had Biden al een telefoongesprek van 50 minuten met Russisch president Vladimir Poetin om van gedachten te wisselen over de situatie aan de grens met Oekraïne. De politieke zwaargewichten waarschuwden elkaar dat een escalatie van het conflict fataal zou zijn. Poetin liet na afloop weten dat hij “tevreden” was over het gesprek. Het Russische staatshoofd benadrukte wel dat massale sancties tegen zijn land “een kolossale fout” zouden zijn. “De discussie was openhartig en concreet”, zei een woordvoerder van het Kremlin.

De Verenigde Staten en Rusland houden op 9 en 10 januari bilaterale gesprekken in de Zwitserse stad Genève. Het gaat om een bijeenkomst in het kader van de strategische veiligheidsdialoog die president Biden en president Poetin tijdens hun top afgelopen juni zijn overeengekomen, die hoofdzakelijk de beheersing van hun kernwapens als doel heeft. Maar ook de situatie in Oekraïne zal aan bod komen. Later volgen de NAVO-Rusland Raad op 12 januari en een ontmoeting in het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa op 13 januari.

Rusland heeft tienduizenden troepen gestationeerd aan de grens met Oekraïne, een partnerland van de NAVO. Het Westen vreest een mogelijke militaire interventie van Moskou tegen Kiev.