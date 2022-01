Peter Wright wint bloedstollende halve finale van landgenoot Gary Anderson en strijdt tegen Michael Smith voor de wereldtitel

Peter Wright-Michael Smith, dat is de finale op het WK Darts. Wright ‘Snakebite’ klopte in de andere halve finale zijn landgenoot Gary Anderson met 6-4 na een ontzettend spannende match.

Peter Wright, die in 2020 al eens wereldkampioen werd, nam de partij in Ally Pally meteen in handen. Met een gemiddelde van 106,26 sleepte hij de eerste twee sets naar zich toe.

Gary ‘The Flying Scotsman’ Anderson kwam er niet aan te pas en zag ook de derde set verloren gaan.

Het leek dan ook een afstraffing te worden maar Anderson had een tweede adem gevonden. Hij kwam verdiend terug tot 3-2 waardoor de comeback ingezet was.

Al werd die wel even afgeremd nadat Wright zijn vierde set won en de afstand weer wat groter maakte: 4-2. Geen man overboord want Anderson kwam weer aanklampen met 4-3.

Dat beide heren ontzettend aan elkaar gewaagd waren, was duidelijk en de spanning was dan ook te snijden maar Peter Wright nam andermaal een dubbele bonus. Hij had nu nog maar 1 set nodig om de finale te bereiken.

En een geluk voor Wright dat die wat marge had want Anderson kwam, jawel, opnieuw op 1 set.

Het momentum was misschien wel voor Anderson maar Wright verzekerde zich uiteindelijk van winst in een spannende serie: 6-4 einde.