De dagelijkse besmettingen gaan fors de lucht in. En niet enkel bij ons. Wereldwijd zijn nog nooit zoveel dagelijkse besmettingen geregistreerd als nu, en dat is bijna volledig te wijten aan de omikronvariant. Maar er is ook goed nieuws: omikron maakt minder ziek en kan een virus zijn “waarmee we kunnen leren leven”. Viroloog Marc Van Ranst hoopt alvast dat omikron onze bondgenoot wordt.