Solden starten met gematigde verwachtingen: “Handelaars maken zich grote zorgen”

Een bevraging van de sectorfederatie van de zelfstandige modewinkeliers Mode Unie wees uit dat iets meer dan de helft van de zaken verwacht evenveel te zullen verkopen als tijdens de wintersolden vorig jaar. Zowat 40 procent rekent op een lagere omzet.

Ook volgens zelfstandigenorganisatie NSZ is er weinig optimisme te horen bij detailhandelaars. Slechts een kwart verwacht tijdens de solden een betere omzet dan in januari 2021, luidt het, terwijl ook dat al een slechte maand was. Volgens het NSZ lagen de inkomsten van de winterkoopjesperiode vorig jaar 40 procent lager dan in 2020. De winkeliers zitten bovendien nog met zeer grote voorraden, zegt de zelfstandigenorganisatie voorts.

Slechte cijfers

Het voorbije jaar was dan ook niet denderend, benadrukken zowel het NSZ als de Mode Unie. Uit de bevraging van die laatste sectorfederatie blijkt dat de verkoop van de zelfstandige modewinkeliers in het najaar tegenviel: 57,5 procent gaf aan minder te hebben verkocht dan in het ‘normale’ jaar 2019, terwijl slechts een vijfde een beter resultaat boekte. Gemiddeld lag de omzet 15 tot 20 procent lager dan in 2019.

“De start van het winterseizoen begon in september en oktober nochtans goed met een verkoop die op het niveau zat van 2019. Sinds de verstrengde maatregelen in november zagen we echter een sterke terugval van de verkoop”, zegt Isolde Delanghe van de Mode Unie. “Thuiswerk, beperkte horeca, weinig events en kleinere feesten zorgen ervoor dat consumenten minder kleding kopen.”

Daarnaast hadden ook sluitingen in maart en april vorig jaar een grote impact op de omzet, benadrukt Ann Van Doren van het NSZ. “Het is een understatement dat de detailhandelaars zich grote zorgen maken”, zegt ze. “De algemene omzet is nog steeds erg laag.” Ook Van Doren wijst op de invloed van telewerk. “De consumenten gaan niet meer naar de winkelcentra, hetzij omdat zij toch al thuis zijn, hetzij omdat ze bang zijn voor mogelijke besmetting. Dit verklaart waarom voor de helft van de detailhandelaars de belangrijkste concurrent nu onlineverkoop is.”

Volgens de Mode Unie starten de moderetailers gemiddeld met kortingen van 30 procent, wat in de lijn ligt van andere jaren.