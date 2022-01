Ze zijn gevaarlijk, die reünies. De kans dat je torenhoge verwachtingen voor het weerzien met oude vrienden op een sisser uitdraaien, is groot. Je hebt geen idee hoe opgelucht we zijn je te kunnen melden dat Return to Hogwarts, de fel geanticipeerde verjaardagsspecial over Harry Potter, een mooi stukje televisie is. Ondanks de obligate mouwvegerij en ondanks een opvallende afwezigheid.