Comeback van James Wade komt er niet uit: Michael Smith is eerste finalist op WK Darts

Het ging nog goed gelijk op in de eerste set, die uiteindelijk wel door Michael Smith gewonnen werd: 3-2 in de legs. ‘Bully Boy’ Smith ging door en won ook de tweede set.

James Wade gaf zich nog niet gewonnen en trok op enig mooie wijze de derde set naar zich toe door 121 meteen uit te gooien.

Maar het was vooral Smith die waanzinnig hoge scores bleef gooien, met een gemiddelde van 104 tot dusver. Een dubbele voorsprong in de sets was dan ook het resultaat.

Smith was nu helemaal onder stoom en Wade kwam er niet meer aan te pas: 5-1. Met nog 1 set verwijderd van een plek in de finale, was het echter wel James Wade die nog een laatste stuiptrekking in huis had. Hij vocht nog sterk terug tot 5-3, maar meer zat er niet meer in uiteindelijk: 6-3 voor Smith en de eerste finalist.

Zo meteen volgt de andere halve finale tussen de Schotten Peter Wright en Gary Anderson.