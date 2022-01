Ancelotti looft “briljante” Hazard na invalbeurt, maar is hard na nederlaag van Real Madrid: “Dag te lang op vakantie gebleven”

Door het ontbreken van concurrent Vinicius door corona had iedereen Eden Hazard zondag in de ploeg verwacht voor Real Madrid, maar niets was minder waar. Trainer Carlo Ancelotti koos tegen Getafe zowaar voor Rodrygo en Asensio als wingers rond spits Karim Benzema. Een nieuwe degradatie voor de kapitein van de Rode Duivels, die halfweg mocht invallen voor Marco Asensio maar een 1-0-achterstand niet meer kon ombuigen. Ancelotti was dan ook duidelijk na afloop.