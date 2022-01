Mieke Gorissen wint tweede Diepenbeekse ‘goesting’-award

Diepenbeek

Marathonloopster Mieke Gorissen uit Diepenbeek is de tweede laureate van de ‘goesting’-award die Diepenbekenaar Frank Keunen jaarlijks uitreikt. “De ‘goesting’-award is in leven geroepen bij de boekvoorstelling ‘goesting het leven’ in september 2021. In dit boek pleit ik er voor om van het woord ‘goesting’ een werkwoord te maken”, zegt auteur Keunen. Stijn Coninx ontving vorig jaar de eerste award. Geïnteresseerden konden vanaf september kandidaten nomineren voor 2021.