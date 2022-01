Het aantal coronabesmettingen in ons land is op een week tijd verdubbeld. — © Karel Hemerijckx

In amper een week tijd is het aantal corona­besmettingen in ons land verdubbeld. “De vraag is hoe groot de druk op de ziekenhuizen zal worden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Het Overlegcomité buigt zich donderdag over de cijfers.