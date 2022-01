Diane Bellings (70) kon na veertien uur bevrijd worden uit het puin in Turnhout. Voor vier andere bewoners kwam alle hulp te laat.

Urenlang heeft Diane Bellings (70) vastgezeten in het puin van het appartementsgebouw dat op oudejaarsdag instortte in Turnhout, haar hoofd op een tafel gedrukt door een zetel in haar nek.

Uiteindelijk kon ze na veertien uur levend ontzet worden. Voor vier andere bewoners kwam alle hulp te laat.