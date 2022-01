In het Albertkanaal in Kuringen is vanmiddag een dode wolf uit het water gevist. De wolf verdronk hoogstwaarschijnlijk toen hij uit het water probeerde te klauteren, maar door de steile wand aan de overkant daar niet in slaagde. Wellicht gaat het om dezelfde wolf die de voorbije dagen gespot werd in Sint-Truiden en Hasselt. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of de wolf afkomstig is uit de Limburgse wolvenroedel.