Nieuw ophaalsysteem voor afval vanaf maandag

Vanaf deze week start Limburg.net in Heers met de light-versie van het nieuwe ophaalsysteem Optimo. Pmd, restafval en textiel worden op hetzelfde moment in zakken opgehaald.

“We halen deze drie afvalsoorten in zakken op: de blauwe zak voor pmd, de grijze zak voor huisvuil en de nieuwe oranje zak voor textiel”, aldus burgemeester Kristof Pirard. “Je kan die zakken om de twee weken op donderdag aanbieden. De gft-bak voor het groente-, fruit- en tuinafval blijft behouden, maar deze ophaaldag verandert ook naar donderdag, afwisselend met de ophaling van de zakken. De maandelijkse ophaling van papier en karton gebeurt op de laatste vrijdag van de maand.”

Wat verandert er niet? “Grofvuil blijven we aan huis ophalen, op aanvraag en tegen betaling. De textielcontainers en de glascontainers blijven bestaan. Ook de afvalbelasting zal in 2022 niet veranderen. Dankzij Optimo halen we dus meer afvalsoorten tegelijk aan huis op voor dezelfde prijs”, besluit Pirard. (frmi)