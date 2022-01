Bilzen

Zaterdag rond 5 uur is op de Grote Mereweg in Mopertingen een 48-jarige man overmeesterd. De man had een politieagent verwond. De veertiger bleek onder invloed van drugs.

Amper een kwartier later werd wat verderop, in de Maastrichterstraat opnieuw een agressieve persoon gearresteerd. De 31-jarige man uit Genk was op de dool en onder invloed van alcohol. Hij verzette zich bij zijn arrestatie. mm