Tom Pidcock en Eli Iserbyt strijdvaardig na mooie tweestrijd in Hulst: “Op het WK mag het opnieuw zo’n duel worden”

Tom Pidcock: “Eli zette me voortdurend onder druk”

Een tweede Wereldbekerzege voor Tom Pidcock die na Rucphen nu in Hulst kan winnen. “Ik startte goed, dus ik duwde door en al meteen had ik een gat van slechts een paar seconden. Maar Eli hield me heel de race in het vizier en zette ook voortdurend druk. In de laatste ronden maakte ik een paar kleine foutjes, waardoor hij wel dichterbij kon komen.”

Of het op het WK ook een duel wordt tussen hem en Iserbyt sluit de Brit niet uit. “Misschien wel, ja. Het is zeker dat hij heel sterk was vandaag. Wanneer je een hele race voorop zit, is het anders dan dat je iemand achterna zit. Gullegem en Herentals doe ik nog en daarna trainingskamp”, aldus Tom Pidcock.

Eli Iserbyt: “Hoopte ergens dat Pidcock een fout zou maken”

Geen zege dus, maar de Wereldbeker is wél al binnen voor Iserbyt. Al had hij ook graag gewonnen. “We bleven altijd hetzelfde tempo rijden. Het was heel moeilijk om nog sneller te rijden op dit parcours. Mijn lopen was niet zo super, dus dat is wel jammer. Ik had toch wel ergens gehoopt dat Pidcock een fout zou maken. Bij de laatste looppassage kwam ik nog heel dicht, maar dan was het beste er ook af. Het was vanaf het begin hard tegen hard. Als ik zijn wiel had kunnen houden, had het toch nog spannender geweest.”

“Maar ik ben blij met mijn huidige vorm en hoop op het BK ook goed te zijn. De Wereldbeker kunnen we al afvinken, dus nu kan ik met het oog op het WK nog wat extra rust inplannen. Wie weet zelfs al iets vroeger naar Amerika vertrekken. Ik hoop dat het opnieuw een duel wordt tussen mij en Pidcock dan, maar wel met een andere uitkomst”, besluit Iserbyt lachend.

