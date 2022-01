Lummen

Zaterdag rond 22.30 uur is in de Prelaat Knaepenstraat een inbraak in een huis vastgesteld. De indringers hadden een deur geforceerd. Ze gaan aan de haal met een som geld en juwelen.

In de namiddag was al een inbraak in een appartement in de Pastoor Frederickxstraat bij de politie gemeld. Daar was een raam geforceerd. De buit bestond uit juwelen. mm