15-tal rijbewijzen bij BOB-controles tijdens nieuwjaarsnacht ingetrokken

Bij alcoholcontroles in verschillende politiezones is het rijbewijs van een 15-tal bestuurders ingetrokken omdat ze ofwel positief testte op alcohol ofwel op drugs. Een veelvoud moest zijn auto enkele uren aan de kant laten staan.

In Tongeren werd een fietser aan de kant gezet omdat zijn licht niet werkte. Omdat duidelijk was dat er meer aan de hand was, kreeg hij een speekseltest opgelegd. Die tekende positief voor cocaïne, THC en amfetamine. Er werd een pv opgesteld voor drugs in het verkeer en een kapot fietslicht. In totaal werden bij deze controle 36 ademtesten uitgevoerd. 28 bestuurders waren safe en kregen een sleutelhanger. Twee auto’s werden in beslag genomen omdat na een positieve ademtest bijkomend bleek dat de bestuurder of geen rijbewijs heeft; of enkel een rijbewijs heeft voor een auto met automatische versnellingen en toch met een handgeschakelde auto reed. De bestuurders moesten, net als vier andere bestuurders, hun rijbewijs voor maximum 6 uur afgeven na de positieve alcoholtest. Twee bestuurder speelden hun rijbewijs bij de controles in Tongeren voor 2 weken kwijt; de ene voor alcohol; de andere voor drugs.

Slapen

Een 36-jarige man uit Bilzen blies zaterdagvoormiddag positief bij een alcoholcontrole op de Dijkweg in Dilsen. De politie trof de man daar even voor 9 uur op de openbare weg aan in zijn auto terwijl de motor nog draaide. De Bilzenaar kreeg een rijverbod van 6 uur.

Bij de BOB-controles in Hasselt tekenden 12 bestuurders positief bij de alcoholcontrole. Een bestuurder had 2.55 promille in het bloed. Twee bestuurders testten positief op drugs. In totaal werden bij de controles op de Gouverneur Verwilghensingel, de Koning Boudewijnlaan en de Herkenrodesingel 546 chauffeurs gecontroleerd.

Cel

In Bilzen liep een 29-jarige bestuurder om 6 uur ’s ochtends tegen de lamp nadat hij een geparkeerd voertuig had geramd. Hij had 2,3 promille alcohol in het bloed. Daarbovenop testte hij positief op cocaïne. De man kreeg een pv, speelde zijn rijbewijs kwijt en mocht een tijdje in de cel verblijven om te ontnuchteren.

Bij de controles op nieuwjaarsnacht in de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst raakten nog vier bestuurders hun rijbewijs voor 2 weken kwijt. De eerste overtreder liep nog voor de jaarwisseling op de Muizenberg in Kanne (Riemst) tegen de lamp. De 57-jarige bestuurder uit Bassenge testte positief op heroïne en cocaïne. In de auto werden een mes, drugs en blowpijp gevonden. De auto bleek met niet veel in orde te zijn en werd in beslag genomen.

Leerling

Een leerlingbestuurder die in de Tongersestraat in Bilzen aan de kant werd gezet testte positief op alcohol. De 31-jarige Bilzenaar bleek ook nog onder invloed van cocaïne en amfetamines te zijn. Hij is zijn voorlopig rijbewijs kwijt. Tenslotte werd er op de Riemsterweg een auto aan de kant gehaald die op de Alden Biesensingel was geflitst met een snelheid van 160 km/uur. De toegelaten snelheid is daar 90 km/uur. De 24-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken en ook de speekseltest bleek negatief. Maar ook hij zit twee weken zonder rijbewijs.

Metamfetamines

Tenslotte werd het rijbewijs van een 30-jarige Bilzenaar ingetrokken nadat hij positief tekende op het gebruik van metamfetamines (ook bekend als meth, crystal meth). Zijn rijbewijs werd daarop voor 12 uur ingehouden in het opdracht van het Parket Limburg. Op 2 januari - om half een in de ochtend - kreeg hij zijn rijbewijs na een negatieve speekseltest.