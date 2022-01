Mercedes hint naar ‘comeback’ van Lewis Hamilton: “Tegenslag zorgt ervoor dat sommigen breken”

Na het pijnlijk verlies in Abu Dhabi ontstonden er heel wat speculaties over een mogelijk vervroegd afscheid van Lewis Hamilton. Het Mercedes F1-team heeft nu een duidelijke hint gegeven dat Hamilton ook in 2022 gewoon op de F1-startgrid zal staan en racen.

Lewis Hamilton is normaal gezien vrij actief op sociale media, maar in de nasleep van de verloren titelstrijd hulde de Brit zich in stilzwijgen. Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff wakkerde de speculaties over een mogelijk F1-afscheid aan door te stellen dat hij twijfelde of Hamilton in 2022 zou racen in de Formule 1.

© ISOPIX

De voorbije dagen werd er alleen maar meer gespeculeerd over de toekomst van Hamilton, maar Mercedes lijkt nu voor het eerst een duidelijke hint te hebben gegeven dat we Lewis Hamilton ook op de F1-startgrid zullen zien staan. Het team plaatste op haar Twitter-account immers een foto van Lewis Hamilton met bijkomend onderschrift: “Tegenslag zorgt ervoor dat sommigen breken, anderen breken daardoor records.”