Lurquin blijft in Dakar-rally ondanks twee lekke banden in spoor van Al-Attiyah

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (BRX) eindigden zondag, ondanks twee lekke banden, als tweede bij de wagens en doen in het klassement meteen een goede zaak. Op het einde van de etappe bleven ze in de buurt van Nasser Al-Attiyah. Pas nadien merkte het duo op dat er slechts twee wagens aan de finish waren en dat er veel andere rijders in de problemen waren gekomen door de navigatie.

Het rondje van 333 km met start en aankomst in Ha’Il heeft zijn sporen nagelaten. Sébastien Loeb en Luikenaar Fabian Lurquin zijn de enige van de favorieten die in de buurt van Nasser Al-Attiyah (Toyota) konden blijven. “Het werd meteen een memorabele eerste etappe. Tijdens de eerste 120 km verliep alles vlot en hielden we er een goed ritme op na. Niet veel later zijn we twee keer lek gereden waardoor we na 160 km geen reservewiel meer hadden. We hebben toen besloten om het iets rustiger aan te doen.”

© REUTERS

Na neutralisatie en de bevoorrading volgde er nog een groot duinenstuk. “Daar hebben we het tempo iets opgevoerd omdat je in de duinen minder kans hebt om lek te rijden. Na zo’n 20 km is Nasser ons voorbijgestoken. Ik heb me beziggehouden met de navigatie, maar eigenlijk zijn we hem gevolgd. Aan de finish werd snel duidelijk dat wij de enige twee wagens waren. Veel andere deelnemers kwamen door de moeilijke navigatie in de problemen. Ik weet niet hoe het voor ons verlopen zou zijn als we Nasser niet hadden kunnen volgen. Op dat vlak hebben we misschien wat geluk gehad na de pech eerder op de dag.”

De overvloedige regen van afgelopen nacht laat zich intussen ook voelen op organisatorisch vlak. “Maandag en dinsdag rijden we de geplande ritten, maar het wordt geen marathonetappe. De plaats waar we morgen hadden moeten overnachten staat volledig onder water. Na de finish rijden we maandag meteen door naar het bivak waar we dinsdag hadden moeten toekomen. Het gevolg is dat er de komende twee dagen gewoon aan de wagens mag gesleuteld worden, wat tijdens een marathonetappe niet het geval zou zijn geweest”, zegt Fabian Lurquin.