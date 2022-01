Lucinda Brand blijft maar winnen, ondanks moeilijk begin in Hulst: “Ik panikeerde niet”

Lucinda Brand blijft maar winnen. Ook in Hulst ging ze met de zege aan de haal en dat na een moeilijk begin. “Mijn start was niet echt super vandaag”, gaf Brand toe. “Maar ik panikeerde niet en nam de tijd om terug te keren.”

“Op dit parcours is het niet makkelijk om rensters in te halen, je hindert elkaar al snel, maar dat was misschien ook wel mijn redding. Zo reed ik mezelf niet meteen over de kop en moest ik pas later de motor op gang trekken en dat zorgde er wellicht voor dat ik op het einde nog wat extra had om een paar keer de gashendel open te draaien, want toen maakte ik echt wel het verschil.”

LEES OOK. Lucinda Brand zet nu ook cross in Hulst naar haar hand

Brand was bijzonder tevreden over haar wedstrijd. “Ik verbaas mezelf wel op dit parcours”, gaf ze toe. “Dit rondje ligt me iets minder. Het lijkt een beetje op het parcours van Bogense en toen lukte het me daar niet om de wedstrijd naar mijn hand te zetten, nu kan ik dat wel. Dus ik heb echt wel progressie gemaakt en dat is leuk om te zien.”

© BELGA

Brand loopt ook verder uit in het klassement van de Wereldbeker. Ze telt nu 402 punten, een pak meer dan de 343 punten van Denise Betsema die een mindere dag kende in Hulst. “Maar niets is zeker in het veldrijden”, besloot ze. “Er kan altijd iets gebeuren, dus wordt het zaak om gefocust te blijven.”

Na een tweede plaats in de Wereldbeker in Tabor snelde Puck Pieterse ook naar een tweede plaats in Hulst nadat ze lang tijd alleen op kop reed. “Een tweede plaats na de wereldkampioene is best wel goed”, oordeelde de 19-jarige Pieterse. “Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn hoe mijn wedstrijd verliep vandaag. Halverwege de koers voelde ik me al minder worden en ik hoorde de seconden voorsprong wegtikken. Ik voelde Lucinda komen. Gelukkig kon ik de knop nog omdraaien en vechten voor die tweede plek.”

© BELGA

“Ik had wel verwacht dat het een snelle cross zou worden en we lang dicht bij elkaar zouden blijven”, ging ze nog verder. “Al na een paar bochten zat ik in derde positie, kwam ik op kop te zitten nadat Marianne (Vos, nvdr.) een foutje maakte en sloeg ik een gaatje. Ik ben dan maar blijven trappen en wou zien waar ik zou eindigen. Tot de laatste ronde ging het best wel goed. Een tweede plaats na de wereldkampioene is best wel goed. Ze is echt heel sterk, heeft die ervaring en weet het telkens weer af te maken. Op het deel op de weg en die lange rechte stukken kon ze echt doortrekken en heeft ze meer . Dat maakt het verschil.”

LEES OOK. Lucinda Brand boos op UCI omdat achtervolgster Alvarado werd opgehouden door gedubbelde renners: “Dit voelt oneerlijk”