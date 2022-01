Maasmechelen Village zit vol: bezoekers worden terug naar huis gestuurd

Zondag even voor 15 uur zijn alle toegangswegen naar het outletcentrum Maasmechelen Village afgesloten. Reden: het winkelcentrum had de maximale bezoekerscapaciteit bereikt.

Omdat er maar bezoekers naar Maasmechelen Village bleven komen, zorgde dat al vroeg in de namiddag voor de nodige verkeersopstoppingen. De solden is daar gestart en de parkings in Eisden zaten in een wip en een knip eivol. Daarop werd beslist de toegang richting Maasmechelen Village aan de rotonde Ontsluitingsweg - Heufkensweg af te sluiten voor verkeer. Het verkeer wordt momenteel teruggestuurd en de parkings aan Maasmechelen Village zijn afgesloten. Toch waren er nog mensen die via de Rijksweg een weg naar het winkelcentrum zochten. Dat zorgde voor wachttijden aan de vele verkeerslichten in het centrum. mm/jth