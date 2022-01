Gevangenispersoneel legt vanavond 24 uur het werk neer

Het personeel in de Nederlandstalige gevangenissen in ons land legt vanavond/zondagavond 24 uur lang het werk neer. De cipiers willen een oplossing voor de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort, klinkt het bij de vakbonden.

Overbevolking is al jaren een probleem in de Belgische gevangenissen. In principe is er in de 35 penitentiaire instellingen in ons land maar plaats voor ruim 9.500 gedetineerden, maar op dit moment tellen ze er 10.700, wat betekent dat er voor 1.200 gevangenen eigenlijk geen plaats is. Om de ergste nood te lenigen zijn er extra bedden bij geplaatst, maar het personeelskader volgt niet. Bovendien vreest het personeel dat die situatie niet tijdelijk is, zoals minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) belooft, maar wel permanent.

Zondagavond start daarom een 24-urenstaking in de Nederlandstalige gevangenissen van ons land, bevestigen de socialistische en liberale vakbond. De actie begint om 22 uur en duurt tot maandagavond 22 uur. Alle personeel dat kan en mag staken neemt deel aan de actie. Het gaat dus niet enkel om cipiers. Maandagavond zijn de Franstalige gevangenissen aan de beurt, zegt VSOA-secretaris Eddy De Smedt, ook voor een 24-urenstaking.

De bonden vragen concrete initiatieven van minister Van Quickenborne, klinkt het. “De minister heeft al zaken beloofd, maar een en ander blijft nog vaag”, zegt De Smedt. Bovendien kregen de bonden Van Quickenborne nog niet in persoon te zien tijdens sociaal overleg, klinkt het. “Dat gebeurt altijd via iemand van zijn kabinet. Dat de minister vaak spreekt met mensen op het terrein is goed, maar het zou aangenaam zijn mocht hij in zijn drukke agenda ook tijd maken om met de sociale partners aan tafel te zitten”, vindt Robby De Kaey (ACOD).