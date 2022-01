Tom Colsoul mocht door positieve test niet starten in Rally van Dakar: “Ik was hier sinds april mee bezig, maar in drie seconden is alles weg”

Tom Colsoul testte in aanloop van de 44e Dakar positief en mocht bijgevolg niet van start gaan. Zijn plaats als copiloot van Guillaume de Mévius werd ingenomen door de Amerikaan Kellon Walch. Over enkele dagen hoopt Colsoul naar België te kunnen terugkeren.

Tom Colsoul verblijft na zijn positieve test nog altijd in Jeddah. De ontgoocheling bij Colsoul is nog niet verdwenen. “Voor mij is het nieuwe jaar niet gestart zoals ik dat wilde. Op 26 december testte ik negatief in België waarna ik daags nadien het vliegtuig opstapte. Bij aankomst in Jeddah werd ik getest en het resultaat was positief. We hebben dan nog twee dagen gewacht, maar ook de volgende test was positief.”

“Ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij een ware nachtmerrie is. Sinds april ben ik met dit project bezig. Andere aanbiedingen heb ik afgeslagen. Ik wou absoluut naast Guillaume zitten wanneer hij zijn eerste Dakar zou rijden. Voor mij was dit een enorme uitdaging om dit alles tot een goed einde te brengen. Je steekt al je energie in een mooi project. Een test van drie seconden haalt vervolgens alles onderuit. Dat is heel pijnlijk en dringt nu ook pas goed door. De teleurstelling is enorm.”

Colsoul zit in quarantaine en is niet ziek. “Iedereen vraagt me hoe het met me is. Ik ben niet ziek. Ik heb misschien de voorbije dagen een kleine verkoudheid gehad. Ik voel met topfit. Ik blijf minstens nog twee dagen in Jeddah. Nadien word ik opnieuw getest. Als die CT-waarden goed zijn zou ik naar huis mogen komen. Het niet kunnen meedoen aan de Dakar is één ding. Hier aan elke muur zeven keer opklimmen van miserie maakt het niet beter. Van zodra ik thuis ben ga ik eens goed nadenken wat we in de toekomst gaan doen. Dit is goed voor een keer. Een tweede keer hoeft niet meer voor mij”, besluit een ontgoochelde Tom Colsoul.