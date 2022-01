Rally van Dakar: Daniel Sanders pakt tweede etappezege op rij bij motorrijders

De deelnemers die in het bivak de nacht doorbrachten hebben er een moeilijke nacht opzitten. Een hevige plensbui zette het bivak blank. Bij het ochtendgloren was er veel mist waardoor de helikopters niet konden opstijgen en de start met ruim anderhalf uur verlaat werd. De tellers gingen zondagochtend ook op nul. De resultaten van de proloog waren om de startorde te bepalen en telden niet mee voor het eindresultaat. Dat is niet alleen bij de motoren maar in alle categorieën het geval.

De eerste etappe zorgde voor de nodige moeilijkheden, vooral op het vlak van navigatie. Tijdens de laatste 40 km werden er grote tijdsverschillen genoteerd. Daniel Sanders, de verrassende winnaar van zaterdag, reed van start tot finish aan de leiding en won na de proloog nu ook de eerste etappe. De top 15 kreeg een voorrecht om zijn startpositie te kiezen. Sanders verkoos om zo ver als mogelijk, als 15e dus, van start te gaan. Een goede keuze zo bleek want Sanders kon mogelijk profiteren van de sporen van andere rijders en verloor in het slot van de etappe geen tijd, integendeel. De Australiër bouwt in de stand meteen een mooie voorsprong uit op Quintanilla.

Kevin Benavides bleef lange tijd in de buurt van Sanders, maar verloor in het slot ruim een halfuur. Van hetzelfde laken een pak voor Toby Price (KTM). De Australische fabrieksrijder van KTM verloor in het slot ongeveer drie kwartier. Nog erger verging het Ricky Brabec (Honda). De Amerikaan reed na het laatste waypoint helemaal verloren en verliest zondag in totaal ongeveer een uur.

Debutant Jerome Martiny deed het schitterend. De Belg eindigde op een knappe 24e plaats op 40:49. De andere debutant Mathieu Liebaert (KTM) eindigde als 50e op 1u16:10. Mikale Despontin (KTM) is 59e op 1u24:41. Walter Roelants (Husqvarna) heeft de finish nog niet bereikt.