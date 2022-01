David Goffin start seizoen op ATP-toernooi van Melbourne tegen Kyrgios of Molcan

David Goffin (ATP 39) trapt zijn tennisseizoen 2022 af op het ATP-toernooi in Melbourne, dat dinsdag begint. De Luikenaar, het vierde reekshoofd, is vrij in de eerste ronde. Hij speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 93), die een wildcard kreeg, en de Slovaak Alex Molcan (ATP 88).