Faes en Foket verwelkomen Maxime Busi op huurbasis bij Reims: “Voelde me meteen op mijn plek”

LEES OOK. Met Cannavaro als grote idool en Mazzu als leermeester: wie is Maxime Busi, nu al de derde Belg bij Reims?

De 22-jarige Busi debuteerde op het hoogste niveau bij Charleroi in februari 2019. De rechtsback sloot zich vervolgens in de zomer van 2020 aan bij Parma. Afgelopen seizoen kon hij er de degradatie naar de Serie B niet helpen voorkomen en deze voetbaljaargang geraakte hij niet verder dan zes wedstrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Vanaf de eerste contacten voelde ik me op mijn plaats. Het project en de filosofie van werken waren van doorslaggevend belang in mijn keuze. Het is de ideale club om verdere stappen te zetten”, gaf Busi tekst en uitleg bij zijn overgang.