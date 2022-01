Lucinda Brand zet nu ook cross in Hulst naar haar hand

Wereldkampioene Lucinda Brand heeft nu ook de cross in het Nederlandse Hulst gewonnen. Nochtans leek de 19-jarige Puck Pieterse lang op weg naar een verrassing door een slechte start van alle grote tenoren, maar in de voorlaatste rond ging Brand erop en erover. Pieterse werd tweede, Annemarie Worst vervolledigde het podium.

Op het parcours in Hulst, opnieuw door de stad en niet aan de polders zoals vorig jaar wegens COVID-19, was Ceylin del Carmen Alvarado niet van de partij, wel tekenden de andere toppers present. Marianne Vos nam een knalstart in Hulst, Denise Betsema schoot uit haar klokpedaal en verloor heel wat posities. Ook Lucinda Brand kende geen topstart, maar zou nog redelijk snel opnieuw naar voren schuiven.

Vos nam de eerste halve ronde voor haar rekening, daarna nam youngster Puck Pieterse het commando over.

De 19-jarige renster deed dat met verve en sloeg een klein gaatje. Bij de eerste passage aan de finish telde ze zes seconden bonus op Kata Blanka Vas, Shirin van Anrooij en Fem van Empel. Lucinda Brand was niet ver, voor Betsema zou het een moeilijke dag worden.

Pieterse bouwde haar voorsprong verder uit in de tweede ronde naar 14 seconden op Kata Blanka Vas, 18 tellen op Fem van Empel, 19 seconden op Van Anrooij, Worst en de wereldkampioene zag al 23 seconden achterstand. Het belette Brand niet om de achtervolging in te zetten. Ze schoof op en raapte haar tegenstanders één na één op. In de vierde ronde sloot ze aan bij Vas die op dat moment in tweede positie reed. Beide vrouwen reden een hoog tempo en wisten de voorsprong naar acht seconden terug te brengen op twee rondes van het einde.