Duizenden betogers komen bijeen op Museumplein in Amsterdam om “koffie te drinken”: politie maant hen aan te vertrekken

Een paar duizend mensen protesteren zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam tegen de coronamaatregelen. Ze doen dat onder de noemer “koffie drinken”, omdat de stad de aangekondigde demonstratie verboden had. Vanuit een drone van de politie die boven het Museumplein hangt worden mensen opgeroepen te vertrekken.

Onder de demonstranten zijn enkele tientallen die bij het Stedelijk Museum met witte pakken aan en witte maskers op met protestbordjes staan. Hun slogan is “Het is hier geen dictatuur.”

Met een drone worden mensen opgeroepen het plein te verlaten. “Hier spreekt de politie. U dient zich te verwijderen van het Museumplein, want deze demonstratie is verboden”, zo klinkt het. Informatieborden waarschuwden dat de politie ging optreden en dat mensen het gebied moesten verlaten. Eerder waren ook al twee waterkanonnen het plein opgereden. Het Museumplein geldt van 11 tot 23 uur als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied kan iedereen preventief worden gefouilleerd.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) had de demonstratie donderdag verboden omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. Volgens de voorman van Samen voor Nederland, Michel Reijinga, is dat “complete onzin” en zijn relschoppers nooit welkom bij zijn demonstraties.

Voor het ingrijpen van de politie werd al een man aangehouden die de eveneens aanwezige marechaussees stond te provoceren.