Busbegeleiders en poetspersoneel op school krijgen loonsverhoging van 1,1 procent

Het precair personeel in het onderwijs, denk aan poets- en keukenhulpen, toezichthouders in de buitenschoolse opvang en busbegeleiders, heeft op 1 januari een loonsverhoging van 1,1 procent ten opzichte van 2014 gekregen. Dat is het gevolg van de onderwijs-CAO die in september werd afgesloten. Het personeel krijgt ook hogere eindejaars- en bestaanszekerheidsvergoedingen, en er komt een modernisering van de loonschalen aan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft daar alles samen 3,7 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Ongeveer 9.000 personeelsleden in het onderwijs hebben een zogenaamd ‘precair statuut’. Het gaat onder meer om poetspersoneel, keukenhulpen en busbegeleiders, die betaald worden met de werkingsmiddelen van de school en doorgaans een bescheiden inkomen hebben. Hun salarisschalen zijn in veel gevallen al bijna een halve eeuw oud: onder meer poetspersoneel en busbegeleiders staan al sinds 1974 te boek als ‘ongeschoold’, waardoor ze geen zicht hebben op een degelijke loonsverhoging. Tijdens schoolvakanties valt het precair personeel bovendien terug op een bestaanszekerheidsvergoeding van 5 euro per dag.

In de collectieve arbeidsovereenkomst die in september werd afgesloten werd afgesproken om de precaire statuten in het onderwijs te versterken. De Vlaamse regering maakte daar 3,7 miljoen euro voor vrij, maakt Weyts zondag bekend. “Het gaat om mensen die waardevol werk doen en die we meer naar waarde moeten schatten”, zegt de minister, die het heeft over “een blijk van erkentelijkheid”.

Het geld gaat onder meer naar een loonsverhoging van 1,1 procent ten opzichte van 2014, die op 1 januari, gisteren, is ingegaan. Daarnaast wordt de bestaanszekerheidsvergoeding in de zomervakantie verdubbeld naar 10 euro per dag, en wordt de eindejaarsvergoeding opgetrokken. Voor het personeel in het gemeenschapsonderwijs bedraagt die voortaan 80 procent van het maandloon. Tot slot krijgt het precair personeel een ‘Pluspas’, een soort kortingskaart voor Vlaamse ambtenaren.