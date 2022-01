Wolf gespot in Hasselt en Zuid-Limburg: zwerver laat zich op verschillende plekken zien

Op nieuwjaarsdag is er een nieuwe wolf gespot in Limburg. Het roofdier werd ’s ochtends gespot in Sint-Truiden en Nieuwerkerken. ’s Avonds dook vermoedelijk hetzelfde dier op in Stevoort en Kuringen.

Voor Welkom Wolf vzw was nieuwjaarsdag druk. Naast de wolf Asterix die al eerder in de Kempen werd gesignaleerd, stond de telefoon ook roodgloeiend omdat in Sint-Truiden en Nieuwerkerken een zwerver werd gespot. De wolf trok onder meer langs Provinciaal Domein Nieuwenhoven. Aan de hand van de beelden die werden gemaakt, bleek dat het om een echte Europese wolf gaat.

Autosnelweg

De zwerver liet zich ’s avonds al opnieuw spotten: in Stevoort en Kuringen bij Hasselt. “Het dier heeft dus met succes de E313-autosnelweg gekruist. Ofwel door over te steken ofwel ergens onderdoor”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf vzw.

Het lijkt bijna een traditie te worden dat er rond de jaarwisseling een en ander beweegt bij de wolven. Wolvin Noëlla - de moeder der Limburgse wolven - arriveerde twee jaar geleden net voor kerst. Dit jaar was het niet anders. Want het begon al net voor nieuwjaar met de zwervende havenwolf Asterix. Dit dier is intussen naar Rijkevorsel gelopen en is vermoedelijk ook het exemplaar dat in Kasterlee werd gezien.

DNA

Of de zwerver in Limburg een van de dieren (wolf Klaas zit ook ergens op de grens van België en Nederland) is die eerder in de Kempen werd gesignaleerd, is onduidelijk. “Door het opmeten van pootafdrukken op akkers zouden we een eerste indicatie kunnen krijgen, maar alleen DNA op prooien (ree in dit geval) kan echt uitsluitsel brengen. Daarop is het nog enkele weken wachten, tot INBO klaar is met alle analyses en de resultaten bekendmaakt. Intussen kunnen we maar proberen om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen zodat achteraf de puzzel des te beter kan gelegd worden”, aldus nog Jan Loos. (mm)