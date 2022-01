Clement neemt drie assistenten mee naar AS Monaco, Club Brugge stapt maandag op vliegtuig met De Mil als interim-coach

LEES OOK. Philippe Clement opvallende afwezige op nieuwjaarskaart van Club Brugge

Inmiddels heeft Monaco via een officieel communiqué afscheid genomen van hun Kroatische coach Niko Kovac. Eerder had L’Equipe al gemeld dat Clement na virtuele gesprekken met de Monegasken akkoord was gegaan met een overstap naar het prinsdom. Op dat moment moest nog een overeenkomst gevonden worden met Club Brugge, maar dat zou er volgens de Fransen nu ook zijn. AS Monaco speelt op zondag een bekermatch tegen Quevilly-Rouen die zou Clement al meteen kunnen bijwonen. Clement zou volgens het Franse persagentschap AFP een contract voor tweeënhalf jaar tekenen.

Bij Club Brugge neemt beloftentrainer Rik De Mil tijdelijk over. De Mil coachte de A-ploeg reeds in de Champions League op het ogenblik dat Clement met corona aan de kant stond. Maandag stapt Club om 9u30 op het vliegtuig voor hun winterstage, met naast De Mil ook Hoefkens, De Mets en Rob als technische staf. De spelersselectie wordt later op zondag bekendgemaakt.

Als de deal officieel afgerond wordt, begint Clement aan het tweede buitenlandse avontuur uit zijn carrière. In 1998-1999 speelde de voormalige Rode Duivel een seizoen voor het Engelse Coventry. Als trainer was hij alleen nog maar in eigen land aan de slag: als assistent bij Club Brugge (2012-2017) en hoofdtrainer van Waasland-Beveren (2017), Genk (2017-2019) en Club Brugge (sinds 2019).

Met 29 punten uit 19 wedstrijden is Monaco zesde in de Ligue 1. In de Champions League werd Monaco al in de voorronde uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk, waarna het zich wel als groepswinnaar voor de achtste finales van de Europa League plaatste.